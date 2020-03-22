ООН дает Украине $58 миллионов на борьбу с коронавирусом

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Ряд международных организаций, среди которых ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие, разрабатывают два плана помощи Украине для противодействия коронавирусной инфекции. Бюджет этих программ составляет более $58 млн долларов.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью изданию "Укринформ".

"Если речь идет о конкретной поддержке, то сейчас совместно с ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН и Минздрава для Украины разрабатывается два плана помощи с бюджетом около $38 млн и $20 млн", - сказал Кислица.

Постпред уточнил, что в рамках первой программы произойдет закупка лекарств и оборудования, а остальные средства будут потрачены на поддержку украинцев на востоке Украины.