Зеленського просять виплатити зарплату тим, хто у відпустках за власний рахунок

Завантажте мобільний додаток сайту

Президента України Володимира Зеленського просять виплатити заробітну плату українцям, які пішли у відпустку за власний рахунок через карантинні заходи у зв’язку з коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на відповідну петицію, яка розміщена на сайті глави держави.

Згідно отриманої NNS інформації, петиція №22/089734-еп з'явилася на сайті Глави держави 20 березня.

«Більшість українців, які пішли у відпуску, через ведення карантину сидять вдома за власний рахунок! Чи буде держава компенсувати завдані збитки? Всі ми розуміємо, чому так сталося, але людям потрібно жити. Роботодавці тотально відправляють всіх у відпуску, планову або за власний рахунок», - йдеться у тексті петиції.

На 12:00 21 березня петиція набрала 252 голоси з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще 91 день.