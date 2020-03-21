В Україні вдвічи подорожчав часник

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В Україні ажіотаж на імбир, лимони і часник – останній подорожчав в українських магазинах майже вдвічі. Про це повідомила прес-служба аналітичної платформи EastFruit з посиланням на виконавчого директора Української плодоовочевої асоціації Семена Крамаренка, пише УНІАН, інформує NNS.

"Ситуація з епідемією і правда внесла свої корективи і вплинула на багато груп товарів. Особливо на часник. Порівняно з 19-20 числами минулого місяця ціни виросли практично вдвічі", - йдеться в повідомленні.

За словами експерта, на ціновий стрибок у сегменті часнику вплинуло одразу декілька чинників.

"Перший - регіон, який зустрівся із суттєвими проблемами з коронавірусом - Китай. Саме Китай є головним постачальником цієї продукції в Україну, поставляючи при цьому 73% всього імпортованого Україною часнику", - повідомляє експерт.

За його словами, епідемія в Китаї вплинула на розвал логістичних ланцюжків і поставки продукції не лише в Україну, а й в інші країни.

"Якщо говорити про запаси вітчизняного часнику, ще в кінці лютого їх залишилося дуже небагато, тому більшу частину пропозиції на ринках становив саме імпортний часник", - відзначає Крамаренко.

Схожа ситуація спостерігається і з імбиром - 56% від усіх поставок в Україну здійснюється з Китаю.

"А другим важливим нюансом є психологічний чинник споживачів. Багато людей перелякані вірусом, і всіма способами намагаються убезпечити себе, збільшуючи при цьому споживання часнику, імбиру, лимона тощо", - наводяться в повідомленні слова Крамаренка.

Експерт зазначив, що немає доказів того, що споживання цих продуктів захищає людей від коронавірусу, однак вони - додаткове джерело вітамінів і корисна їжа, яка зміцнює імунітет, а часник має певні антимікробні властивості.