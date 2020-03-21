Нацбанк готує пільговий режим для обслуговування кредитів

Завантажте мобільний додаток сайту

Національний банк України наступного тижня затвердить правила, за якими банки будуть надавати пільговий режим для обслуговування кредитів бізнесу і населення, повідомляє РБК-Україна, інформує NNS.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказала заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

За її словами, пільговий режим передбачений для всіх без винятку.

"Ми сьогодні розробили і наступного тижня затвердимо правила, які банки повинні використовувати, щоб надати пільговий режим для обслуговування кредитів бізнесу і населення. Всім без винятку. Друге, ми не вводимо і не плануємо вводити ніяких обмежень у роботі банківської системи", - сказала Рожкова.

Також вона зазначила, що Нацбанк готовий підтримати банківську систему в режимі рефінансування, якщо така необхідність буде.

"Ми знизили фактично до нуля вартість безготівкових операцій комерційних банків. Очікуємо такого ж кроку від комерційних банків - зниження вартості операцій онлайн. Ми кожен день як НБУ присутні на валютному ринку, щоб згладжувати валютні коливання", - сказала Рожкова.