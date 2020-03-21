Нацбанк готує пільговий режим для обслуговування кредитів

- 21 бер. 2020
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Національний банк України наступного тижня затвердить правила, за якими банки будуть надавати пільговий режим для обслуговування кредитів бізнесу і населення, повідомляє РБК-Україна, інформує NNS.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказала заступник глави НБУ Катерина Рожкова.
За її словами, пільговий режим передбачений для всіх без винятку.
"Ми сьогодні розробили і наступного тижня затвердимо правила, які банки повинні використовувати, щоб надати пільговий режим для обслуговування кредитів бізнесу і населення. Всім без винятку. Друге, ми не вводимо і не плануємо вводити ніяких обмежень у роботі банківської системи", - сказала Рожкова.
Також вона зазначила, що Нацбанк готовий підтримати банківську систему в режимі рефінансування, якщо така необхідність буде.
"Ми знизили фактично до нуля вартість безготівкових операцій комерційних банків. Очікуємо такого ж кроку від комерційних банків - зниження вартості операцій онлайн. Ми кожен день як НБУ присутні на валютному ринку, щоб згладжувати валютні коливання", - сказала Рожкова.
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