Хто крім пенсіонерів отримає «Вовину тисячу»

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Як повідомлялось раніше, президент України Володимир Зеленський пообіцяв пенсіонерам надбавку в розмірі 1000 гривень у зв'язку з карантином. На додаткову соціальну допомогу можуть розраховувати громадяни ще одної категорії. Про це NNS повідомляє з посиланням на nua.in.ua.

Згідно інформації, отриманої NNS , на додаткову соціальну допомогу можуть розраховувати також особи з інвалідністю. Про це заявила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна.





Нагадаємо, що надбавку зможуть отримати пенсіонери, чиї виплати в місяць не перевищують 5000 гривень. Надбавка надійде на рахунки громадян з 1 квітня. До нової категорії відносяться наступні категорії громадян: діти з інвалідністю, соціальні пенсіонери. Міністр також додала, що на період карантину пенсіонерам продовжать виплати субсидій, навіть якщо утворюється заборгованість по виплатах.