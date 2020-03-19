«Вовина тисяча»: Зеленський розповів, коли пенсіонери отримають доплати (відео)

19 бер. 2020
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Навесні цього року пенсіонери України двічі отримають більші виплати. Про це NNS повідомляє з посиланням на відео звернення президента, у якому він зробив відповідну заяву.

Згідно інформації, отриманої NNS , Зеленський повідомив, що з початку квітня по тисячі гривень мають отримати всі українські пеніонери, розмір пенсії яких менший за 5 тисяч гривень.

«З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити», — заявив Президент України.

Крім того, Володимир Зеленський назвав дату індексації пенсій в Україні — 1 травня.

Автор: Администратор

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