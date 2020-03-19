В Україні стрімко дорожчає цибуля

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В Україні зафіксована найбільша від початку сезону хвиля зростання ціни на цибулю. Про це повідомляє «Інфо-Шувар», інформує NNS.

Від середини березня ціни на українську цибулю швидко пішли вгору. За даним «Інфо-Шувар» тільки за останні три доби вартість цибулі на гуртових ринках зросла в 1,5 рази.

Сьогодні продавці найбільшого в Західному регіоні України гуртового ринку «Шувар» у Львові пропонують цибулю по 10-12 грн/кг. Підняти ціни вони були вимушені у зв’язку із подорожчанням на Півдні - регіоні головного виробництва цибулі.

«Фермери Херсонщини сьогодні вже пропонують цибулю по 8-9 грн/кг, відповідно, зростає ціна і на Заході країни»,- кажуть продавці ОРСП «Шувар».

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«Подорожчання цибулі на Півдні пов’язане із активізацією експортних відвантажень. Падіння курсу гривні цьому дуже посприяло. Сьогодні українські господарства, які ще мають певні запаси у сховищах, активно виконують замовлення покупців Молдови та Іраку», - розповідає Тетяна Гетьман, керівник департаменту «Аналітика» ОРСП «Шувар».

Для порівняння, у минулому сезоні, коли був зафіксований рекордний показник цін на цибулю, на гуртових ринках у другій половині березня вона пропонувалась на «Шуварі» по 13-15 грн/кг. Українські трейдери не виключають, що в цьому сезоні таких самих показників ціни можуть досягнути вже до кінця березня.