ПриватБанк призупинив обмін валют у відділеннях

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З 18 березня ПриватБанк не надаватиме послугу обміну валюти населенню у касах відділень. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт фінансової установи.

Згідно інформації, отриманої NNS , ПпмватБанк проводитиме валютообмінні операції для клієнтів фізичних осіб у безготівковому форматі через мобільний банк Privat24, веб версію Приват24 та мережу терміналів самообслуговування.

Як зазначили в банку, пріоритет онлайн валютообмінних операцій вводиться задля безпеки клієнтів у період карантинних заходів проти коронавірусу та до моменту відновлення міжнародного авіасполучення та поставок в Україну валютних банкнот зз-за кордону.

Готівкову валюту у касах ПриватБанку без обмежень зможуть отримати власники валютних депозитів, строк дії яких завершується, за попереднім замовленням валютних коштів.

Будь-які операції з готівковою гривнею як в касах банку, так і мережі банкоматів, проводяться у звичайному режимі.