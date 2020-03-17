Курса доллара 30 грн не избежать - аналитик Алпари Максим Пархоменко

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Курс доллара в Украине может вырасти до 30 гривен при двух условиях, считает аналитик Алпари Максим Пархоменко, пишет NNS со ссылкой на РБК-Украина во вторник, 17 марта.

По его словам, это возможно, если продолжится паника и ухудшится ситуации на мировых финансовых рынках.

"Паника сможет вытянуть доллар к 30 гривнам, но внимание нужно обращать не на курс, а на ситуацию с мировыми фондовыми рынками", - сказал он.

При этом Пархоменко уверен, что в случае отсутствия паники курс гривны остановит падение. "Ожидать этого можно не раньше следующей недели", - уточнил он.

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