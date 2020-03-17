Из-за коронавируса Зеленский пообещал надбавку к пенсии: кто получит

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Коронавирус, который активно распространяется по странам мира, является особенно опасным для людей пожилого возраста. Именно поэтому украинским пенсионерам пообещали по 1 тысячи гривен надбавки к пенсии.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, граждане, которые получают пенсию меньше 5 тысяч гривен, должны получить доплату — 1 тысячу гривен, передает today.ua.

Также следует отметить, что ранее председатель правления Ощадбанка обратился к клиентам, в окружении которых есть люди пожилого возраста, призвав детей и внуков помочь своим старшим родственникам с оплатой коммуналки в режиме онлайн, чтобы оставаться дома во время карантина и лишний раз не контактировать с людьми.

"Согласно данным ВОЗ, чем человек старше, тем выше шанс у нее попасть в группу риска. А главной угрозой остаются личные контакты между людьми. Поэтому мы призываем не подвергать опасности старших людей и удержать их от посещения общественных учреждений, в частности — отделений банков", — сказал председатель правления Ощадбанка.

Ранее NNS писал, что детей в Украине атаковала новая инфекция