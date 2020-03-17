В Украине временно отменили ЕСВ для предпринимателей и ввели другие налоговые льготы

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Верховная Рада Украины сегодня, 17 марта, одобрила закон о поддержке малого и крупного бизнеса в форс-мажорной ситуации. Об этом NNS сообщает со ссылкой на nakipelo.ua.

Согласно информации, полученной NNS , введены такие новшества: