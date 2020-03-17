В Украине временно отменили ЕСВ для предпринимателей и ввели другие налоговые льготы

- 17 бер. 2020
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Верховная Рада Украины сегодня, 17 марта, одобрила закон о поддержке малого и крупного бизнеса в форс-мажорной ситуации. Об этом NNS сообщает со ссылкой на nakipelo.ua.
Согласно информации, полученной NNS , введены такие новшества:
- предприниматели и те, кто занимается независимой профессиональной деятельностью, освобождаются от уплаты единого социального взноса до 30 апреля;
- бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства с 1 марта по 31 мая (норма не касается нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты);
- бизнес имеет отсрочку обязательного внедрения регистраторов расчетных операций;
- у граждан не будет штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам до 30 апреля.
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