Що буде з податками на період карантину?

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Податковий комітет Верховної Ради України готує антикризові заходи для підтримки бізнесу. Про це NNS повідомляє з посиланням на gmk.center.

Згідно інформації, отриманої NNS , комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розробляє пакет антикризових заходів для підтримки бізнесу в період негативного впливу коронавірусу.

Про це написав глава комітету Данило Гетманцев на своїй сторінці у Facebook

«Ми розробили два законопроекти про допомогу бізнесу. Вони ще не в остаточній редакції, але ми вже маємо якесь бачення. Законопроекти розглянуть на позачерговому засіданні Верховної Ради», – прокоментував ситуацію Гетманцев.

Наразі депутати підготували серед іншого такі пропозиції:

звільнити від будь-якої відповідальності за порушення податкового законодавства терміном на 2 міс. Цей термін може бути продовжений;

звільнити від сплати єдиного соціального внеску всіх самозайнятих осіб терміном на 2 міс.;

заборонити проведення податкових перевірок до 1 липня 2020 року;

дозволити подавати декларації фізичним особам – підприємцям до 1 липня 2020 року;

звільнити від сплати земельного податку, якщо земля використовується для підприємницької діяльності, до 31 травня;

звільнити від сплати податку на (комерційну) нерухомість до 31 травня 2020 року;

звільнити від сплати податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з простоєм підприємств через карантин.

За словами Гетманцева, є пропозиція запровадити заходи, які не стосуються податків, але їх спочатку треба обговорити з комітетом ВР з питань економічного розвитку. Серед них – комерційну плату за орендну нерухомість і обладнання нараховувати без урахування прибутку орендодавця.

Завтра, 17 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, на якому депутати обговорять питання запровадження надзвичайного стану в країні у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу.