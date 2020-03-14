В НБУ розповіли, чи подорожчають продукти в Україні

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В НБУ спрогнозували, чи будуть рости ціни на продукти в Україні. Про це NNS повідомляє з посиланням на agroter.com.ua.

Згідно інформації, отриманої NNS , національний банк прогнозує невелике зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. Водночас у квітні НБУ може переглянути макропрогнози. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що у березні та у подальші місяці ціни суттєво не зростатимуть. Він нагадав, що у лютому продовжилося зниження цифр у платіжках за комунальні послуги. За його словами, те саме відбуватиметься і в березні.

“Ми бачимо падіння цін на нафту на світових ринках. У наступні місяці ми очікуємо все ще достатньо низьких темпів інфляції”, – наголосив заступник голови Нацбанку.

НБУ прогнозує, що інфляція в Україні почне зростати у другій половині року. Національний банк поки не планує переглядати ці прогнози, зважаючи на коронавірус та світову економічну кризу, яку він викликає. Тим часом деякі країни почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.

“Хоча поки що поширення коронавірусу у світі не мало суттєвого впливу на економічне зростання та інфляцію в Україні, у квітні, найімовірніше, нам доведеться переглянути макропрогнози”,– сказав він.