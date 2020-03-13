Кабмін ліквідував ДАБІ та запустив реформу містобудування

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Кабінет міністрів України ліквідував Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) та запустив систему містобудування. Як передає УНІАН, відповідні рішення були прийняті на виїзному засіданні уряду, інформує NNS.

"Це (ДАБІ - УНІАН) корупційний кліщ", - прокоментував рішення уряду про ліквідацію інспекції прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він повідомив, що замість ДАБІ буде створено три державні служби:

Державна сервісна служба містобудування, яка буде виконувати функції реєстру;

Державне агентство техрегулювання (параметри, ДБН, єврокоди);

Державна інспекція містобудування, яка буде виконувати функції контролю в будівництві.

Ці нові органи повноцінно запрацюють до кінця вересня 2020 року.

За словами Шмигаля, після сьогоднішнього рішення Кабміну потрібно внести зміни до законодавства та розробити систему з переведення роботи нових структур в електронний формат.

Прем'єр додав, що планується запустити електронний кабінет забудовника для об'єктів класу наслідків СС2 і СС3, крім того, розпочато розробку нового реєстру будівельної діяльності, який буде об'єктоорієнтованим.

Довідково:

Державна архітектурна-будівельна інспекція України (ДАБІ) була створена у 2014 році і є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів через міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Основними завданнями Держархбудінспекції є реалізація державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а саме: внесення на розгляд Віце-прем'єр-міністра України — Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань, що належать до сфери діяльності Держархбудінспекції; здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил; виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, ліцензування у визначених законодавством випадках.

До основних напрямків діяльності ДАБІ України належать: архітектурно-будівельний контроль, дозвільні та реєстраційні функції, ліцензування.





