У МВФ заявили про продовження співпраці з Україною

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У Міжнародному валютному фонді підтвердили що, незважаючи на зміну українського уряду, там продовжать співпрацювати з Україною для укладання нової кредитної програми. Про це NNS іформує з посиланням на hromadske.

Повідомляється, що таку заяву зробив офіційний представник МВФ Джеррі Райс під час прес-брифінгу 12 березня.

«Ми готові. Ми точно налаштовані продовжувати підтримку проведення реформ в Україні та політик, направлених на досягнення цих цілей», — повідомив Райс.

Він зазначив, що новий уряд вже встиг поспілкуватися з МВФ та висловити прихильність подальшій співпраці між Україною та фондом.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що уряд планує виконати всі вимоги МВФ протягом 2-3 тижнів.

Раніше ми писали: Уряд призначив тимчасових очільників до міністерств

А саме йдеться про дві невиконані Україною вимоги МВФ: відкриття ринку землі та голосування за банківський законопроєкт №2571.

Так, наразі депутати завершують розгляд законопроєкту про ринок сільськогосподарських земель, до якого подали 4018 правок.

Щодо законопроєкту №2571, то депутати не можуть почати розгляд документа доти, доки не закінчать розгляд законопроєкту про землю.

Напередодні повідомлялося, що президент Володимир Зеленський вважає продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом важливим як для отримання чергового траншу, так і для підтримки довіри міжнародних інвесторів.