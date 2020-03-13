Гривна продолжает падать: каким будет курс 13 марта

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Доллар продолжает рост по отношению к гривне. Об этом NNS сообщает со ссылкой на ubr.ua.

Согласно информации, полученной NNS , официальный курс на пятницу 13 марта установлен Нацбанком на уровне 25,85 грн/$, что на 24 копейки выше курса в четверг.

По прогнозам банкиров, торги на межбанковской валютной бирже в пятницу будут проходить в диапазоне 25,90-26,10 грн/$.

Курс на межбанке

Утром в четверг торги на межбанковском рынке начались ростом котировок до 25,85/25,92 грн/$.

После старта торгов регулятор впервые за длительное время объявил аукцион по продаже валюты в объеме $200 млн. Отреагировав на эту новость, курс безналичного доллара снизился до отметки 25,79/25,82 грн/$.

Далее цена украинской гривны укрепилась до уровня 25,68/25,73, а после результата аукциона вернулась к уровню 25,80/25,82 грн/$.

Справочный курс по состоянию на 12:00 составил 25,8086 грн/$.

"Перед обеденным перерывом цена по американцу выросла до отметки 25,86/25,89 грн/$. Во второй половине дня торги по американской валюте проходили в диапазоне 25,95/26,02 грн/$", – рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

По итогам аукциона средневзвешенный курс составил 25,813 грн/$, общий объем поданных заявок – $86,4 млн, удовлетворено заявок на $75,9 млн.

"Проведение аукциона ситуативно притормозило дальнейший рост котировок, но затем выход крупных покупателей валюты вернул девальвационный настрой и вынудил НБУ вновь продавать валюту порционно по курсам 25,9-25,95-26,01 грн/$. Решение о снижении учетной ставки до 10% на фоне растущей волатильности валютного рынка не способствовало стабилизации настроений, разве что наличный рынок сбавил градус ажиотажа и несколько сократил опережающий курсовой отрыв от межбанка", – отметил нам директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем свободной ликвидности снизился на 7,2 млрд грн и составил 210,1 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 5,1 млрд грн – до 51,6 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 2 млрд грн – до 158,5 млрд грн.

Курс в обменниках

Наличный рынок 12 марта открывался котировками 26,60-26,80, а к середине дня они снизились до 26,20-26,40 грн/$.

Курс на черном рынке

USD 26,143/26,507;

EUR 29,172/29,613;

RUB 0,346/0,361.