Що робити, коли отримали величезні платіжки за комуналку

Завантажте мобільний додаток сайту

Раніше NNS повідомляла про киянку, яка отримала платіжку в 53 тис грн тільки за опалення. Виявилося, що таке може статися, коли в квартирі відсутні лічильники, або ж їх свідчення не вчасно передають. Сайт "Сьогодні" розбирався, що робити в тих випадках, коли прийшла велика платіжка.

По-перше, треба розібратися, чому прийшла велика платіжка за ЖКГ

Дійсно, трапляється і таке, що українцям приходять рахунки з фантастично великими сумами, але найчастіше це відбувається через відсутність лічильника, або ж через те, що людина не подавала вчасно правильні показники лічильників.

Саме так вийшло і в історії із вищезгаданою киянкою. У неї єдиної серед усіх мешканців 23-поверхового будинку не було лічильника. Виходить, сусіди платили виключно за те тепло, яке споживали, а різниця, яка утворилася між прибудинковим лічильником і сумарними показниками лічильників з усіх квартир, і нарахували мешканці без лічильника.

Євген Козелько, юрист, адвокат ЮК "Тарасов та партнери" роз'яснює, що в Україні житлово-комунальні послуги надаються тільки на договірній основі. Тобто споживач спочатку повинен укласти договір з відповідним виконавцем комунальних послуг, встановити лічильник і вже оплачувати комуналку за фактом. Якщо ж людина з якоїсь причини укладати договір не хоче, але послуги все ж споживає, вона зобов'язана все одно за них платити, тільки в цьому випадку за встановленою нормою.

Юрист наводить приклад з лічильниками на воду, де діє така ж схема. Так, якщо в багатоквартирному будинку встановлений прибудинковий лічильник, але в деяких квартирах відсутні індивідуальні лічильники, їм доведеться оплачувати послуги за показаннями будинкових лічильників.

"У разі обладнання всіх квартир індивідуальними лічильниками – споживачі, які не мають лічильників, або ті, які не зняли і не передали свідчення квартирного лічильника виконавцю, оплачують послуги згідно з показаннями будинкових лічильників. Крім витрати води виконавця і сумарних витрат води за показаннями усіх квартирних лічильників. Різниця розподіляється між споживачами, які не мають квартирних лічильників, і споживачами, які не зняли чи не передали свідчення квартирного лічильника виконавцю", – пояснює Козелько.

Олег Горецький, адвокат, керуючий партнер ЮФ "Горецький і Партнери" в свою чергу зазначив, що якщо в багатоквартирному житловому будинку встановлено будинковий лічильник тепла, але не у всіх мешканців в квартирах встановлені лічильники тепла, то власники таких квартир (без лічильників) оплачують отримане тепло за показаннями будинкового лічильника пропорційно площі своєї квартири. А от у випадку, коли є будинковий лічильник і відсутній квартирний – слід застосовувати правила, встановлені "Методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих в будівлі комунальних послуг", яка набула чинності на початку 2019 року.

"Киянці, яка отримала космічну платіжку за тепло на 53 тис. гривень, слід звернутися до Київтеплоенерго із запитом з метою уточнити, чи застосовувалась при складанні їй квитанції на оплату теплової енергії зазначена методика. Якщо Київтеплоенерго у відповіді на звернення киянки напише, що ними не взята до уваги методика, тоді слід звернутися до організації, яка зможе самостійно розрахувати вірну плату, і виходячи з цього оскаржити в суді розрахунки Київтеплоенерго", – каже Горецький.

Щоправда, в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства раніше повідомляли, що нова методика працюватиме тільки для тих споживачів, які переукладуть договори з постачальниками послуг. Проте, адвокат радить з цим питанням звертатися до суду, якщо розрахунки все ж неправильні, а платіжка занадто лякає.

"В рамках судової справи у сторін, в нашому випадку – позивача, є право ініціювати проведення судової експертизи, яка визначить правильність розрахунків", – пояснює Горецький і каже, що все це можна оскаржити в суді.

Крім відсутності лічильника, великі платіжки можуть прийти також в тому випадку, якщо не вчасно подавати показники лічильників.

"Якщо не подавати фактичні показники лічильників вчасно, вам будуть проведені планові нарахування, тобто фактичний обсяг розподілу і споживання природного газу за розрахунковий період буде визначатися на рівні планового місячного обсягу споживання. А це значить, що може виникнути ситуація, коли споживач сплатить більше, ніж фактично споживе", – каже Євген Ляшук, адвокат ЮК "Де-юре".

Але не варто панікувати, адже в наступному місяці можна скоригувати показники з урахуванням переплаченої суми, надавши фактичні свідчення.

Раніше ми писали: Українцям зроблять перерахунок за лютий по платіжкам за опалення і гарячу воду

Куди звертатися, якщо прийшла велика платіжка

Якщо вам все ж таки прийшла фантастична платіжка за газ, воду або ж світло, не варто панікувати – найімовірніше, з усім можна розібратися.

"В першу чергу, звичайно, слід звернутися до постачальника, який нарахував вам такі суми (будь це електроенергія, природний газ чи вода). І спілкуватися безпосередньо з ним. Наприклад, постачальник газу нарахував штрафні санкції з урахуванням всієї опалювальної площі квартири або приватного будинку, але реально опалюється половина – вимагаємо перерахунку", – пояснює Євген Ляшук.

Якщо постачальник все ж не йде на контакт, тоді доведеться звертатися до суду. Також можна написати скаргу в Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів і Антимонопольний комітет, але такі дії повинні бути обґрунтовані.

"У судах немає однозначної практики з таких питань. Кожна справа і кожна ситуація унікальні. Якщо ви точно впевнені в своїй правоті і маєте хорошу доказову базу – суд буде на вашому боці. Попереджаю: процес тривалий", – додав Ляшук.

У тому випадку, якщо платіжки вам приходять, а фактично послуги так і не поставляються, тоді споживач має повне право викликати того, хто надає йому комунальні послуги, для перевірки якості цих послуг.

"За результатами перевірки якості надання комунальних послуг складається акт-претензія, який підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги. Виконавець комунальної послуги впродовж 5 робочих днів вирішує питання про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або направляє споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк, претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем", – каже Євген Козелько.

Якщо ж той, хто надає комунальні послуги, так і не прибув для перевірки, акт підписують сусіди і направляють його виконавцю комунальної послуги рекомендованим листом.

У тому випадку, якщо у вас вдома створено ОСББ, тоді спочатку слід звернутися саме до управителя ОСББ, а потім вже вирішувати питання з постачальниками послуг.

Тому не варто лякатися величезних платіжок, адже це може бути навіть звичайний збій в програмі. Слід спокійно звернутися до постачальників послуг або ж до голови вашого ОСББ і все з'ясувати. Якщо ж проводити перерахунок комунальники відмовляються, тоді можна написати скаргу до Держспоживслужби і звернутися безпосередньо до суду, але тут вже доведеться запастися часом і терпінням.