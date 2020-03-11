Для аграріїв хочуть запровадити новий податок

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В Раді від партії «Слуга народу» було зареєстровано законопроєкт №3131 щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції, яким вводиться новий податок — податкове зобов'язання. Про це інформує NNS з посиланням на Ліга:Закон.

Зазначається, що податкове зобов'язання будуть сплачувати суб'єкти-власники, постійні користувачі або орендарі (емфітевти) земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зазначених у підпункті 14.1.183-1 ПК.

Як сплачується податкове зобов'язання?

Проєкт визначає спеціальну формулу, яка визначає розмір податкового зобов'язання та встановлює, що в кінці податкового (звітного) року податки будуть сплачуватись за такою схемою:

1. Необхідно порахувати загальну суму:

податку на прибуток від реалізації власної сільськогосподарської продукції;

податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів працівників такого суб'єкта, пов'язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції;

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплаченого з доходів таких працівників;

земельного податку з таких земельних ділянок;

податку на доходи фізичних осіб та військового збору, сплачених таким суб'єктом як податковим агентом з доходів фізичних осіб - орендодавців (власників) таких земельних ділянок.

2. Отриману суму податків та платежів необхідно зазначити у річній декларації та зіставити її з сумою податкового зобов'язання.

3. Якщо сума розрахованого платником податку податкового зобов'язання, перевищує суму сплачених податків та інших платежів, то такий платник податку зобов'язаний визначену ним в річній податковій декларації суму податку на прибуток підприємств збільшити на суму такого перевищення. Таку збільшену суму податку платник має сплатити до бюджету в порядку та строки, визначені цим Кодексом для сплати податку на прибуток підприємств.

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Як порахувати розмір податкового зобов'язання?

Податкове зобов'язання за податковий (звітний) рік обчислюється за такою формулою:

ППЗ = НГО Ч S Ч 0,05 Ч М / 12

ППЗ — поставлене податкове зобов'язання;

НГО — нормативна грошова оцінка 1 га земельної ділянки:

для земельних ділянок, нормативна грошова оцінка яких проведена, - нормативна грошова оцінка 1 га відповідної земельної ділянки;

для земельних ділянок, нормативна грошова оцінка яких не проведена, - нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;

S — площа земельної ділянки, га;

М — кількість повних календарних місяців, протягом яких для такої земельної ділянки обчислюється поставлене податкове зобов'язання.

Податкове зобов'язання щодо земельних ділянок не визначається для:

власників (постійних користувачів) земельних ділянок, в тому числі членів (крім голови) сімейного фермерського господарства, щодо земельних ділянок, переданих такими особами в користування, оренду (емфітевзис) на підставі зареєстрованих відповідно до законодавства договорів;

орендарів (емфітевтів) таких земельних ділянок щодо земельних ділянок, переданих ними іншим особам за договорами суборенди, емфітевзису;

власників (постійних користувачів) земельних ділянок, що відповідають визначеним у абзаці першому п. 165.1.24 ПК;

Хто втратить право на пільги?

Окремим положенням запропоновано встановити, що до середньомісячного сукупного доходу сім'ї при визначенні права на отримання пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу не включаються доходи, отримані громадянами від реалізації власної с/г продукції, якщо сума таких доходів сукупно за рік не перевищує 50 розмірів мінімальної зарплати. Якщо перевищує — право на пільгу втрачається.