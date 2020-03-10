Чому обвалилася гривня: Нацбанк назвав причини

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Національний банк пов'язує поточні хвилювання на валютному ринку України з впливом короткочасних психологічних факторів і заявляє про готовність підтримувати стабільність української гривні з використанням міжнародних резервів. Про це йдеться в коментарі НБУ щодо ситуації на валютному ринку, переданому УНІАН, інформує NNS.

«Поточна ситуація на українському валютному ринку - міжбанківському та готівковому - склалася під впливом насамперед психологічного чинника, який, ймовірно, має короткостроковий ефект. Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні - сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 млрд дол. США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року», - наголошується в коментарі.

Як повідомлялося раніше, вартість долара США в обмінних пунктах Києва на ранок вівторка зросла до 25,80 гривень, євро - до 29 гривень.

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Національний банк України на вівторок, 10 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 24,92 грн/дол., до євро - на рівні 28,23 грн/євро.

Нафта марки Brent за вихідні зафіксувала падіння на 30% - до 34 дол. за барель, продемонструвавши найгіршу динаміку з 1991 року, коли почалася війна в Перській затоці. Слідом за обвалом цін на нафту різко просіли валюти ряду країн і котирування фондових бірж.