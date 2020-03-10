Як обвал цін на нафту вплине на вартість бензину: експерт

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Українцям пояснили, як вплине обвал ринку нафти на АЗС-цінники. Про це NNS повідомляє з посиланням на Ліга.Бізнес.

Згідно інформації, отриманої NNS , директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів, що обвал нафтового ринку призведе до незначного зниження цін на нафтопродукти. Як зазначає Сергій Куюн, зниження цін на нафтопродукти складе 10-15%.

«Нафта – лише одна складова в ціні нафтопродуктів, на яку припадає 30-40%. Відповідно, зниження цін на нафтопродукти має скласти 10-15%. У нашому випадку треба стежити за котируваннями нафтопродуктів, а не нафти, темпи змін не завжди пропорційні», — зазначив експерт.

Куюн також зазначив, що однозначним плюсом в обвалі ринку нафти для України є те, що країна стане більш незалежною, адже витрати на нафту, газ і нафтопродукти будуть знижуватися. Експерт зазначає, що очікувати різкого зниження витрат не варто. Вони будуть знижуватися пропорційно динаміці на світовому ринку.

Вартість палива в Україні, за словами Куюна, залежить від курсу валюти, адже закуповують нафту і нафтопродукти саме за валюту. Якщо слідом за обвалом ринку нафти станеться обвал металургійного і аграрного ринку, приплив валюти в Україну зменшиться, а це в свою чергу спровокує зростання курсу іноземної валюти. Зростання курсу іноземної валюти призведе до зростання цін на імпортні товари, зокрема на паливо.

Експерт зазначив, що якщо курс вдасться утримати на нинішньому рівні, то ціни на дизель будуть коливатися в районі 20 грн/л, однак якщо валюта подорожчає, то нинішня ціна (в середньому 25,8 грн/л) «буде за щастя».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 9 березня ціни на нафту впали до найнижчої з 1991 року позначки в 31 долар за барель, хоча ще позавчора ціна нафти марки Brent була в межах 45 доларів за барель.

Причиною такого обвалу стала цінова війна Саудівської Аравії проти Російської Федерації через відмову Москви підписувати угоду країн ОПЕК+ про скорочення обсягів видобутку нафти.