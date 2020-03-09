Гривня стрімко подешевшала по відношенню до долара: причини

Завантажте мобільний додаток сайту

Хоча 9 березня і вихідний день в Україні, але ситуація в світі відбилася і на обмінному курсі в нашій країні. Протягом дня долар в обмінниках подорожчав на гривню. Про це NNS повідомляє з посиланням на real-vin.com.

Згідно отриманої NNS інформації, експерти вважають, що це не межа. Якщо паніка на ринку не стихне, цілком ймовірно, що гривня втратить ще. Аналітик Альпарі Максим Пархоменко зазначає, що спостерігається паніка серед інвесторів. Поєднання різних чинників – епідемії коронавіруса, рішення ОПЕК видобувати більше нафти і опустити ціни – викликало падіння ціни на євробонди.



«Вже завтра на відкритті можна сміливо очікувати розпродажів – вихід інвесторів з українських паперів та продаж гривні», – зазначив Пархоменко.

Нагадаємо, Саудівська Аравія в помсту Росії, яка не захотіла спільно з усіма скоротити видобуток нафти, прийняла жорстке рішення про зниження ціни нафти і збільшення її видобутку. Це вже з ранку обвалило ціни на чорне золото до 31 долара за барель (щоправда, до обіду ціна трохи відіграла і зросла до 37 доларів), по ланцюжку обвалився курс російського рубля та подешевшали акції російських нафтових компаній, також падіння відбулося на біржах Азії, Європи і Америки.