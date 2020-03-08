Індексація пенсій в Україні: чого очікувати?

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Як відомо, 1 березні не відбулася традиційна індексація пенсій в Україні, що викликало хвилю обурення у пенсіонерів. Чого очікувати людям надалі?

Очікується, що до 2023 року середня пенсія в Україні зросте на 1200 грн. Про це NNS повідомляє з посиланням на news.finance.ua.

Окремим категоріям пенсіонерів будуть збільшувати виплати ще швидшими темпами. Це стосується найстарших і тих, хто має найнижчі доходи – принаймні, так пообіцяла міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

Також міністр нарешті дала відповідь на “соціальне” запитання, яке останніми тижнями особливо хвилювало медіа і суспільство: чи буде у березні планова індексація виплат для більшості українських пенсіонерів? Вона запевнила, що індексація буде, але аж у вересні. При цьому вона акцентувала на законодавчій нормі, згідно з якою терміни перерахунку пенсій залежать від економічної ситуації в державі, від наповнення бюджету ПФУ і рішення Кабінету міністрів.

Експерти зазначають, що порядок індексації і перерахунку пенсій визначено статтею 42 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” із внесеними у жовтні 2017 року змінами. Таким чином, перенесення індексації справді не суперечить законодавству.

Довідка:

З 1 березня мали проіндексувати:

за віком – 8,6 млн осіб (75,4%);

за інвалідністю – 1,4 млн осіб (12,8%);

за втратою годувальника – 0,63 млн осіб (5,7%);

за вислугою років (медпрацівники і вчителі, які мають не менше ніж 30 років стажу роботи за професією) – 0,619 млн осіб (5,4%).

Кому не будуть проіндексовані пенсії: