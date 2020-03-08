Індексація пенсій в Україні: чого очікувати?

- 08 бер. 2020
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Як відомо, 1 березні не відбулася традиційна індексація пенсій в Україні, що викликало хвилю обурення у пенсіонерів. Чого очікувати людям надалі?
Очікується, що до 2023 року середня пенсія в Україні зросте на 1200 грн. Про це NNS повідомляє з посиланням на news.finance.ua.
Окремим категоріям пенсіонерів будуть збільшувати виплати ще швидшими темпами. Це стосується найстарших і тих, хто має найнижчі доходи – принаймні, так пообіцяла міністр соціальної політики Юлія Соколовська.
Також міністр нарешті дала відповідь на “соціальне” запитання, яке останніми тижнями особливо хвилювало медіа і суспільство: чи буде у березні планова індексація виплат для більшості українських пенсіонерів? Вона запевнила, що індексація буде, але аж у вересні. При цьому вона акцентувала на законодавчій нормі, згідно з якою терміни перерахунку пенсій залежать від економічної ситуації в державі, від наповнення бюджету ПФУ і рішення Кабінету міністрів.
Експерти зазначають, що порядок індексації і перерахунку пенсій визначено статтею 42 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” із внесеними у жовтні 2017 року змінами. Таким чином, перенесення індексації справді не суперечить законодавству.
Довідка:
З 1 березня мали проіндексувати:
- за віком – 8,6 млн осіб (75,4%);
- за інвалідністю – 1,4 млн осіб (12,8%);
- за втратою годувальника – 0,63 млн осіб (5,7%);
- за вислугою років (медпрацівники і вчителі, які мають не менше ніж 30 років стажу роботи за професією) – 0,619 млн осіб (5,4%).
Кому не будуть проіндексовані пенсії:
- держслужбовцям; науковим працівникам; помічникам народних депутатів; тим, хто отримує максимальні пенсії (на сьогодні – 16 380 грн); тим, хто отримує спеціальні пенсії або довічне утримання (судді і прокурори, у тому числі судді – 3,3 тис. осіб);
- тим, хто отримує соціальні пенсії, тобто не має трудового стажу для призначення навіть мінімальної пенсії (на сьогодні 1644 грн).
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