«ПриватБанк» продає «Буковель»

Завантажте мобільний додаток сайту

Державний «ПриватБанк» почав підготовку до продажу найбільшого в Україні гірськолижного курорту «Буковель», задекларована вартість якого після націоналізації банку становила 12,6 млрд грн. Про це NNS повідомляє з посиланням на zaxid.net, який, в свою чергу, посилається на «НВ Бізнес».

Згідно отриманої NNS інформації, заступниця голови правління «ПриватБанку» Галина Пахачук розповіла, що у комплекс, дві третини якого належать банку, входять готелі «Зірка Буковелю» та Radisson Blu, 16 підйомників на 62 траси, а також земельні ділянки. За її словами, ще третина активів курорту належить ТОВ «Скорзонера», пов’язаному з колишніми власниками «ПриватБанку» бізнесменами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Зараз банк вибирає консультанта з оцінки та продажу активу.

Зазначається, що гірськолижний курорт «Буковель» перейшов на баланс «ПриватБанку» у ході націоналізації у грудні 2016 року. У липні 2017 року тодішній голова правління «ПриватБанку» Олександр Шлапак заявив, що банку належить третина усього гірськолижного комплексу. При цьому, за словами Олександра Шлапака, «Буковель» спершу прийняли на баланс як заставну іпотеку вартістю 11 млрд грн, однак після переоцінки його вартість знизилася до 5,8 млрд грн.

У лютому 2018 року Господарський суд Києва задовольнив позов компанії «Скорзонера» і розірвав шість іпотечних договорів щодо майна гірськолижного курорту «Буковель». У жовтні ж Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій та підтвердив чинність договорів іпотеки між НБУ і ТОВ «Скорзонера». Навесні 2019 року суд арештував частину активів Коломойського на курорті «Буковель».

Також у жовтні 2018 року з'явилася інформація про продаж «ПриватБанком» частини гірськолижного курорту. Зокрема, йшлося про половину території «Буковелю», на якій розташовані майже всі підйомники та 34 траси для спуску, а також готель Radisson Blu.