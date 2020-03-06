В Україні вперше за 4 роки зафіксовано падіння ВВП

- 06 бер. 2020
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Вперше з 2016 року в Україні зафіксовано падіння реального ВВП. Про це NNS повідомляє з посиланням на ua.news.
Згідно отриманої NNS інформації, в січні ВВП скоротився на 0,5%.
Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. Причиною вказується, що з початку року скоротилися майже всі види економічної діяльності, що формують динаміку зведеного індексу виробництва товарів і послуг за основними видами економічної діяльності (СІП), крім будівництва і внутрішньої торгівлі.
На економічну активність негативно вплинули:
- зниження попиту на енергоресурси на тлі теплих погодних умов;
- низька кон’юнктура на світових ринках сталі;
- низький попит на природний газ в країнах ЄС.
Зараз до цих чинників додаються ризики, пов’язані з поширенням коронавируса, в результаті чого Мінекономіки прогнозує стримане зростання економіки в цілому, особливо в I кварталі року.
Нагадаємо, за підсумками четвертого кварталу 2019 р.., ріст ВВП України впав до рівня 2016 року і склав 1,5%. У першому кварталі зростання становило 2,5%, другому – 4,6%, у третьому – 4,1%.
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