В Україні спростили умови для ліцензування приватних дитсадків

Завантажте мобільний додаток сайту

Уряд спростив умови для відкриття та ліцензування дитячих садків. Про це NNS стало відомо з повідомлення Урядового порталу.

Відповідні зміни уряд ухвалив 3 березня. Вони дають змогу розширювати мережу дитячих садочків та підвищувати доступ до дошкільної освіти. Стане простіше відкривати приватні дитсадки, залучати до навчальної роботи необхідних фахівців та забезпечувати дітей якісним харчуванням.

Нині в Україні працює майже 15 тис. закладів дошкільної освіти. Серед них 201 — приватних, 29 державних та 14,6 тис. — комунальних закладів.

Як повідомляється, збільшення кількості приватних дитсадків дозволить вийти з тіні так званим розвиваючим гурткам, які насправді є повноцінними дитсадками, але не можуть легалізуватися через бюрократизовані процеси.

Крім того, зміниться підхід до обов’язкових вимог, таких як наявність харчоблоків, пралень та медичного персоналу. Для таких робіт приватні дитсадки зможуть залучати інші компанії, які офіційно мають право надавати відповідні послуги.

Раніше ми писали: Ляльку Barbie вперше присвятили українці

Більше не буде обов’язкової вимоги, коли працівниками дитсадків можуть бути лише ті, хто має педагогічну освіту. Це розширить можливість працевлаштування для осіб, які вирішили змінити своє покликання. Проте щодо працівників залишатимуться стандартні вимоги, які дозволяють працювати з дітьми. А саме: фізичне та психічне здоров’я, високі моральні якості.

Повідомляється, що нові зміни до ліцензування почнуть діяти через два місяці з моменту їх публікації.