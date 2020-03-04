Увольнения в Минздраве продолжаются. Сейчас планируют уволить еще 200 человек

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В рамках реорганизации в Минздраве планируют уволить более 200 человек. Об этом пишет в среду, 4 марта, LB.ua со ссылкой на письмо Печерского филиала Киевского городского центра занятости госсекретарю министерства Инне Солодкой.

Также NNS стало известно, что эту информацию изданию подтвердили в профсоюзной организации работников сферы здравоохранения.

"Две недели назад было утверждена новая структура министерства, которую не согласовали ни с кем внутри министерства - ее видело только руководство и госсекретарь. Не согласовали с профсоюзом, хотя по правилам должны. А в Минздраве действует аж два профсоюза. По правилам, об увольнении сотрудников должны были предупредить за месяц-два, но никто таких предупреждений не получил. Потому мы от профсоюза будем подавать в суд",

- говорит член профкома Ирина Литовченко, которая до декабря прошлого года возглавляла директорат стратегического планирования и евроинтеграции министерства.

Она отметила, что хоть в письме от центра занятости речь идет о 230 людях, на самом деле в министерстве сейчас работает около 160, остальные ставки свободны.

Литовченко также рассказала, что сотрудникам министерства не выплатили зарплату за февраль. "Но эта проблема не только в нашем министерстве - бюджетный комитет не утвердил деньги на зарплаты чиновникам. В некоторых министерствах выплатили голые оклады, без надбавок. В Министерстве здравоохранения - ничего", - говорит Литовченко.

По информации СМИ, на днях также была создана новая дисциплинарная комиссия, которая будет рассматривать кадровые вопросы.

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