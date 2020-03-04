Учителям выплатят по 21 000 грн

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Учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 020 грн. Кабинет министров направил в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн грн для выплаты надбавок более 73 000 молодым педагогам. Об этом NNS из сообщения пресс-службы Кабинета министров.

Отмечается, выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января 2020 года работали учителем и имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в этом году и продолжают занимать должность учителя, передает liga.net.

Средства будут выплачиваться по основному месту работы в учебном заведении в конце года.

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