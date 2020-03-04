Акція від уряду: купи корову і отримай 5 тисяч гривень

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні планують платити гроші фермерам за розведення корів. Дотація становитиме 5000 гривень за одну корову. Про це NNS повідомляє з посиланням на delo.ua.

Згідно інформації, отриманої NNS , мінекономіки планує дотувати з бюджету сімейні ферми, які мають від 5 до 25 корів молочного напряму продуктивності, ідентифікованих і зареєстрованих згідно із законодавством.

Дотація за утримання корів надається на безповоротній основі за кожну наявну тварину за станом на 1 липня 2020.

"Новий напрям підтримки дозволить дотувати фермерським господарствам близько 20 тисяч голів великої рогатої худоби за умови виділення бюджетних коштів на ці цілі в обсязі 100 млн грн", — повідомили в Мінекономіки.