Лоукостер отменил полеты в Италию: как вернуть деньги за билеты

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Лоукостер SkyUp приостанавливает полеты в итальянский Турин. Об этом NNS сообщает со ссылкой на официальный сайт компании.

Согласно информации, полученной NNS , с 5 марта 2020 года авиаперевозчик приостанавливает выполнение рейсов в Турин. Предварительно временная отмена будет действовать до 25 октября.

Данная ситуация связана с эпидемией коронавируса в некоторых регионах Италии.

В компании перевозчика отмечают, что ни ВОЗ, ни международные и национальные компетентные органы не рекомендуют прекращать сообщение с Италией, а МИД Украины советует временно воздержаться от поездок только в провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения коронавирусом.

Никаких ограничений передвижения по стране, кроме зон карантина, нет. Рекомендуется только соблюдать правила личной гигиены: часто мыть руки с мылом, стараться не касаться руками лица, избегать толпы и тесного контакта с людьми, которые имеют признаки респираторных заболеваний.

Руководство SkyUp Airlines приняло решение временно приостановить полеты в Турин — направление, которое находится в зоне роста случаев заражения новым коронавирусом на территории Италии

«У нас большие планы на Италию. В этом году полетная программа предусматривает более 10 направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации», — комментирует генеральный директор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.

Что будет дальше с рейсами в Турин?

Турин — туристически привлекательный регион. Это направление пользуется популярностью, и авиаперевозчик заинтересован в его развитии. Как только ситуация стабилизируется, SkyUp планирует возобновить приостановленные рейсы.

Что SkyUp предлагает пассажирам отмененных рейсов

Пассажиры, которые приобрели билеты на отмененные рейсы, должны обратиться за возвратом средств или согласовать с перевозчиком возможность перебронирования на альтернативные рейсы перевозчика.

Если билеты были забронированы на сайте авиаперевозчика, нужно написать письмо на letstalk@skyup.aero с соответствующим запросом в произвольной форме — на возврат средств или на замену направлении. Внимание! Для замены НЕдоступны Испания, Португалия, Италия. Все другие варианты обсуждаются индивидуально.

Если авиабилеты были приобретены через агентскую сеть или через специализированные сервисы, то за возвратом средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов.