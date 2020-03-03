Украинцы должны самостоятельно подавать налоговые декларации: кого это касается

- 03 бер. 2020
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Украинцы обязаны самостоятельно задекларировать доходы: за нарушение грозит штраф и статья. Об этом NNS сообщает со ссылкой на «Обозреватель».
Украинцы, которые имеют дополнительный доход, обязаны самостоятельно его задекларировать и заплатить налог в размере 18%. Для этого нужно заполнить декларацию в своей налоговой по месту регистрации.
Кто должен платить?
- Украинцы должны задекларировать доходы:
- от предпринимательской и профессиональной деятельности;
- от иностранных источников;
- операции с активами;
- доход от аренды;
- за наследство;
- продажу имущества;
- от продажи собственной продукции.
Платить нужно самостоятельно, а обращаться в налоговую без напоминаний.
Как накажут тех, кто не заплатит?
- За просрочку или отказ подать декларацию – 170 грн;
- повторное нарушение – 1020 грн;
- за неуплату налогов – 20% суммы;
- если налоговик сам обнаружит нарушения – 25% суммы;
- за значительное уклонение (сумма от 881 тыс. грн) – уголовная статья, запрет занимать ответственные должности;
Какие налоги можно вернуть?
Налоговый кодекс позволяет в отдельных случаях вернуть часть уплаченного НДФЛ. Так, в случае, если в прошлом году украинец платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную), он имеет право написать заявление в Государственную фискальную службу и в течение двух месяцев получить возврат выплаченных налогов.
К примеру, если размер официальной зарплаты за прошлый год составил 156 тыс. грн (13 тыс. в месяц), компенсацию можно получить на расходы общей суммой не более годового дохода. Причем размер компенсации считается по формуле:
Сумма потраченных средств × 18%
Так, если на ипотеку (проценты), обучение или лечение в прошлом году потратили 20 тыс. грн, в этом году можно получить компенсацию в размере 3600 грн. Важно при этом отметить, что для компенсации по ипотеке необходимо предоставить справку из банка, в которой отдельно укажут, какая сумма потрачена именно на оплату процентов.
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