Ціни на бензин та "дизель" впали: що відбувається на ринку пального

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Початок весни порадував українських водіїв зниженням цін не тільки на автогаз, який постійно дешевшав, але і на бензин, вартість якого не змінювалася вже місяць. Чого очікувати на наступному тижні, розповіли експерти Сьогодні: директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн і заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев, інформує NNS.

Що змінилося за тиждень

Оскільки курс долара на міжбанківському ринку минулого тижня змінився лише на 10 копійок, індикативна ціна на пальне в $1,1 за літр бензину А-95, яка була досягнута внаслідок домовленостей президента Володимира Зеленського і найбільших трейдерів, перевищена не була. При нинішньому курсі продажу долара на міжбанку (в понеділок було 24,88 грн/долар) і нинішній середній ціни літра пального, А-95 коштує 1,06 $/л, дизель – 1,04 $/л.

При цьому різниця в ціні між найвищими і найнижчими цінами, яка залежить від регіону, збільшилася за всіма видами палива. На А-92 розкид цін склав 7,4% (1,82 грн / л, плюс 3 коп. / Л), було 7,2%, по А-95 – 6,2%, (1,60 грн / л , плюс 2 коп. / л), було 6%, по дизелю 6,3% (1,59 грн / л, плюс 22 коп. / л), було 5,3%, по Автогаз 15%, було 14,1 % (1,54 грн / л, плюс 16 коп. / л).

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 25,45 грн / л (-4 коп./л), найвища – в Луганській області – 26,56 грн/л (не змінилася), найнижча – у Сумській області – 24,74 грн/л (-2 коп./л).

У Києві вартість бензину А-92 – 25,66 грн / л (-17 коп./л).

Бензин А-92 (24 лютого-2 березня 2020) — скрін з карти «Сьогодні»

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 26,47 грн/л (-3 коп./л), найвища – в Луганській області – 27,43 грн/л (не змінилася), найнижча – у Сумській області – 25,83 грн / л (-2 коп./л).

У Києві вартість бензину А-95 27,40 грн/л (-7 коп./л).

Бензин А-95 (24 лютого-2 березня 2020) — скрін з карти «Сьогодні»

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 25,88 грн/л (-5 коп./л), найвища – в Луганській області – 26,66 грн/л (не змінилася), найнижча – у Харківській області – 25,29 грн/л (-22 коп./л).

У Києві вартість дизпального 26,52 грн/л (-13 коп./л).

Дизельне паливо (24 лютого-2 березня 2020) — скрін з карти «Сьогодні»

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 11,01 грн/л (-22 коп./л), найвища – в Закарпатській області – 11,77 грн/л (-28 коп./л), найнижча – в Чернігівській області – 10,23 грн/л (-12 коп./л).

У Києві вартість газу – 10,70 грн/л (-43 коп./л).

Автогаз ( 24 лютого-2 березня 2020) — скрін з карти «Сьогодні»

Аналіз ситуації на ринку

Експерти зазначають, що за тиждень по всій Україні пішли вниз ціни на бензин і дизпальне, які місяць змінювалися в межах статистичної похибки – на 1-2 коп./л. Тепер в двох областях – Київській і Миколаївській – і А-92, і А-95 подешевшали, відповідно, на 16 коп./ і 10 коп./л, а в більшості регіонів зниження становило 4-6 коп./л.

"Утрималися" три області – традиційно – Луганська, Закарпатська та Тернопільська. Більш ніж на 10 коп./л подешевшало дизпальне у трьох областях: Київській – на 27 коп./л, Харківській – на 22 коп./л і Миколаївській – на 11 коп./л. В інших областях "дизель" подешевшав на 1-8 коп./л, за винятком Луганщини і Закарпаття – там ціни не змінилися.

Падіння цін на автогаз продовжує бити рекорди. Найбільше газ подешевшав за тиждень в Запорізькій області – на 45 коп./л, але все одно ціна вище 11 грн/л (11,15 грн/л). А ось на Чернігівщині заправитися можна по 10,23 грн/л, хоча там здешевлення всього на 12 коп./л. У більшості регіонів ціни впали на 22 і більше коп./л, а найменше зниження – на 6 коп./л – зафіксовано на Волині (до 11,05 грн/л).

І заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн кажуть, що невелике зниження цін на бензин викликано стабільним здешевленням конкуруючого пального – автогазу.

Рябцев нагадав: традиційне співвідношення між цінами на газ і бензин, що склалося на ринку, становить до 50%, тобто газ вполовину дешевший. Що дає суттєву економію при їзді на газі навіть з урахуванням більш високих витрат у порівнянні з бензином (на 12-20% в залежності від конструкції ГБО).

"Зараз співвідношення знизилося до 42%, тому для збільшення продажів бензину трейдери почали хоч трохи знижувати його вартість, тим більше, що з настанням тепла використання газу традиційно підвищується", – пояснив Геннадій Рябцев.

Падіння цін на газ експерти пояснюють профіцитом цього пального. Швидше за все, трейдери закупили і законтрактували цього пального про запас, побоюючись його подорожчання через можливе введення Україною загороджувальних мит, чого поки не відбулося. Тепер йдуть поставки за новими контрактами і потрібно звільняти ємності для зберігання, тому фактично виходять роздрібні "розпродажі" в нуль або навіть дешевше закупівлі.

А от зниження цін на дизельне пальне на 11-27 коп./л в трьох областях Сергій Куюн пов'язує з особливостями регіональних ринків.

"Можливо, якась мережа, що має багато АЗС в даних регіонах, зменшила ціни і це відразу позначилося на загальній картині, – уточнив Сергій Куюн. – Поки немає передумов для значного зниження вартості дизпального".

Що може змінитися за тиждень

За бензиновому ринку прогнози експертів однакові: і Геннадій Рябцев, і Сергій Куюн впевнені, що за тиждень цінники на стелах кардинально не зміняться. А ось по дизельному пальному ситуація невизначена.

"Наші аналітики розрахували баланс ринку і вийшло, що "дизеля" в березні повинно вистачити, що називається, впритирку, з урахуванням того, що продажі йтимуть "з коліс", тобто ні про які запаси мови не йде, – говорить Куюн. – Тому в найближчий тиждень ціни на ДП залишаться стабільними, а далі все буде залежати від його споживання аграріями, від того, коли вони почнуть посівну. З іншого боку, падіння цін і попиту на світовому ринку через тривале поширення коронавірусу можуть виступити амортизатором можливого підвищення оптових цін".

Що стосується ринку скрапленого газу, то Геннадій Рябцев не виключає: ціни можуть ще знизитися, але вже менше, ніж минулого тижня, оскільки цінове дно не тільки досягнуте, але і пробите.