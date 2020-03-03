Максимальний розмір пільгового кредиту під 5-7-9% зросте до 2 млн гривень

Завантажте мобільний додаток сайту

Кабінет міністрів України вирішив збільшити максимальний розмір пільгового кредиту під 5-7-9% річних, який видається на створення та розвиток малого бізнесу, з 1,5 мільйона гривень до 2 мільйонів гривень. Про це NNS інформує з посиланням на hromadske.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук за підсумками спільної зустрічі з керівництвом Національного банку України.

«А для бізнесу максимальний розмір доступного кредиту під 5-7-9% зросте до 2 млн грн», — заявив прем'єр.

Раніше у Мінфіні анонсували запуск другої частини програми дешевих кредитів на створення бізнесу. Так, з 1 березня держава надаватиме ще й гарантії тим позичальника, у яких немає достатньо застави для кредиту у банку.

Станом на 27 лютого банки видали пільгових кредитів на початок власної справи на загальну суму 30 мільйонів гривень.

Програму офіційно запустили 3 лютого 2020 року. В уряді повідомили, що на участь у програмі подалося 17 тисяч підприємців. Видавати дешеві кредити в межах урядової програми наразі планують, зокрема державні банки. Перший пільговий кредит видав державний Укргазбанк 3 лютого.

Раніше ми писали: Банки в Україні знизили ставки по кредитах і депозитах

Нагадаємо, що зазначену программу анонсував президент Володимир Зеленський 3 грудня 2019 року. В її межах пропонують видавати кредити під: