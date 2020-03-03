Максимальний розмір пільгового кредиту під 5-7-9% зросте до 2 млн гривень

- 03 бер. 2020
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Кабінет міністрів України вирішив збільшити максимальний розмір пільгового кредиту під 5-7-9% річних, який видається на створення та розвиток малого бізнесу, з 1,5 мільйона гривень до 2 мільйонів гривень. Про це NNS інформує з посиланням на hromadske.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук за підсумками спільної зустрічі з керівництвом Національного банку України.
«А для бізнесу максимальний розмір доступного кредиту під 5-7-9% зросте до 2 млн грн», — заявив прем'єр.
Раніше у Мінфіні анонсували запуск другої частини програми дешевих кредитів на створення бізнесу. Так, з 1 березня держава надаватиме ще й гарантії тим позичальника, у яких немає достатньо застави для кредиту у банку.
Станом на 27 лютого банки видали пільгових кредитів на початок власної справи на загальну суму 30 мільйонів гривень.
Програму офіційно запустили 3 лютого 2020 року. В уряді повідомили, що на участь у програмі подалося 17 тисяч підприємців. Видавати дешеві кредити в межах урядової програми наразі планують, зокрема державні банки. Перший пільговий кредит видав державний Укргазбанк 3 лютого.
Раніше ми писали: Банки в Україні знизили ставки по кредитах і депозитах
Нагадаємо, що зазначену программу анонсував президент Володимир Зеленський 3 грудня 2019 року. В її межах пропонують видавати кредити під:
- 5% для нового або чинного бізнесу, який створить мінімум 2 робочих місця;
- 7% для нового або чинного бізнесу, з виторгом до 25 мільйонів гривень на рік, який не створює робочих місць. При цьому, за кожне створене робоче місце такі підприємства зможуть зменшити розмір кредитної ставки на 0,5 відсоткового пункту;
- 9% для чинного бізнесу з виторгом 25-50 мільйонів гривень на рік для розширення власної справи.
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