Зарплати лікарів зростуть, але не всіх: подробиці

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Як стало відомо NNS, зарплати окремим категоріям лікарів будуть підвищені. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає hromadske.

Після запуску другого етапу медичної реформи, який запланований на 1 квітня 2020 року, зарплати деяких категорій лікарів можуть зрости на суму до 30%.

«Через місяць повинен стартувати другий етап медичної реформи. Він приведе до того, що для окремих лікарів зарплата може бути підвищена до 30%. І що найголовніше для українців — з’явиться безкоштовна медицина по окремих послугах, які включені до гарантованого пакета послуг», — заявив голова українського уряду.

Гончарук підкреслив, що у ході проведення медичної реформи в Україні не будуть закривати лікарень у регіонах.

«Всі побоювання про закриття лікарень не підтвердилися. Звичайно, ніхто нічого закривати не буде», — додав прем'єр.

Зазначимо, що заданими Державної служби статистики, лікарі в Україні отримують найнижчі зарплати. Так, у січні середня зарплата лікарів складала 7297 гривень.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у січні 2020 року склала 10727 грн, що на 16,3% більше порівняно січнем 2019 року. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у січні 2020 року до січня минулого року зросла на 12,5%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, загальна сума заборгованості по виплаті заробітної плати в Україні станом на 1 січня 2020 року склала 3034,4 млн грн, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 січня склала 1850,9 млн грн. При цьому за весь 2019 рік заборгованість по зарплаті зросла на 14,7%, а для працівників економічно активних підприємств - на 27,1%.

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