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1 марта в Украине увеличился минимальный размер пособия по безработице для безработных. Об этом NNS узнал от журналистов ubr.ua. Куму и на сколько читайте в нашем материале.

Для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице вырос с 1630 грн до 1800 грн, то есть на 170 грн. В свою очередь для лиц, выплаты которым назначаются без учета зарплаты и страхового стажа, он повысился с 610 грн до 650 грн, то есть на 40 грн.

Ранее замминистра экономразвития, председатель правления Фонда общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы Юлия Свириденко сообщила, что в 2020 году на борьбу с безработицей в Украине направят 1,2 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Напомним, максимальная сумма пособия по безработице, которая не может превышать четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, в 2020 году установлена на таком уровне:

с 1 января – 8408 грн (осталась на уровне декабря, когда вырос прожиточный минимум);

с 1 июля – 8788 грн;

с 1 декабря – 9080 грн.

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