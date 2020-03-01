Держстат: середня зарплата в Україні зменшилася на 12,7%

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Як стало відомо NNS від журналістів «Експресо», за даними Держстату, в січні середня зарплата в Україні зменшилася на 12,7% у порівнянні з груднем 2019 року та склала 10727 грн.

Порівняно з груднем 2019 року, номінальна зарплата штатних працівників у січні 2020 року зменшилася на 12,7%, це пов'язано з виплатою працівникам так званої "тринадцятої зарплати".

"Зменшення нарахувань в січні по відношенню до попереднього місяця відбувається щорічно і обумовлено тим, що в грудні здійснюються нарахування одноразових виплат винагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку тощо", — пояснюють у Держстаті.

Водночас, у Держстаті зазначили, що у січні 2020 року середня зарплата українців склала 10727 грн в місяць, що на 16,3% більше, ніж у січні 2019 року.

Згідно з даними Держстату, в грудні минулого року зарплата склала 12264 грн, листопаді - 10679 грн, жовтні - 10727 грн., вересні - 10687 грн, серпні - 10537 грн і липні - 10971 грн.

Найвищий рівень зарплат минулого місяця зафіксували в Києві – 15787 грн, найнижчий – у Тернопільській області – 8181 грн.

Найвищі зарплати в січні отримали працівники фінансового сектору — в середньому 20080 грн. Також високими були зарплати у сфері IT — в середньому 17941 грн в місяць.

Водночас, найнижчі середні заробітки були у медиків (7297 грн в місяць) та у працівників готелів та ресторанів (в середньому 7395 грн в місяць).

За розрахунками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, у 2020 році розмір реальної зарплати має збільшитися на 8-9%.