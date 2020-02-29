ПриватБанк порекомендовал клиентам запастись наличкой

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Приватбанк сообщил о проведении обновлений процессинга в ночь с 29 февраля на 1 марта в связи с чем советует заблаговременно провести все финансовые операции.

Сообщения об этом начали приходить клиентам в пятницу, 28 февраля, передает NNS со ссылкой на «Страна».

причинить нашим клиентам существенных неудобств.

Советуем заблаговременно осуществить все запланированные финансовые операции. Для оплаты товаров и услуг офлайн рекомендуем иметь с собой наличные. Извиняемся за неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.