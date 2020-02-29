Будет подорожание: какие продукты взлетят в цене и когда

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Цены на продукты в Украине могут довольно существенно изменится в 2020 году. Речь идет о ключевых продуктах питания из потребительской корзины каждого украинца - хлебе, овощах, молоке и мясе.

Некоторые группы продуктов подорожают больше, некоторые меньше, но дешевле кушать мы точно не будем. Что будет с ценами к осени 2020, пишет NNS со ссілкой на Styler.

Стоит отметить, что ключевым фактором, влияющим на рост цен, является инфляция. Несмотря на благоприятный прогноз от Национального банка, экономический эксперт Юрия Гаврилечко считает, что потребительская инфляция в Украине составляет минимум 10-15%, пишет Информатор.

Эксперт не видит особенных причин для взрывного роста цен, но все же есть ряд рисков. Во-первых, неизвестно что будет с урожаем после аномальной зимы, во-вторых, не ясен вопрос с рынком земли. В связи с этим, экономист считает, что реальные изменения цен украинцев ждут не весной, а осенью 2020.

Что может подорожать

По мнению директора Ассоциации поставщиков и торговых сетей Алексея Дорошенко, более всего в Украине могут подорожать самые дешевые продукты. Эксперт считает, что стоит ждать повышения цен на следующие товары: