«Укрпошта» відновила прийом відправлень до Китаю

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З сьогоднішнього дня, 26 лютого, «Укрпошта» відновлює прийом відправлень до Китаю. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт «Укрпошти».

«Із 26 лютого відновлюється приймання усіх видів експортних відправлень ДО КИТАЮ. Це стало можливим завдяки допомозі Посольства Китайської Народної Республіки в Україні.

Нині жодних заборон з боку Національної пошти Китаю щодо прийому посилок немає.

Щодо доставки відправлень із Китаю

Імпортні відправлення З КИТАЮ продовжують доставлятися до України. Національна пошта Китаю та інші логістичні партнери, що здійснюють доставку до України, не мають жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивіз пошти з території Китаю.

Через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній терміни транзиту пошти до України можуть бути збільшені.

Прохання врахувати цю інформацію при плануванні відправлень.

Щодо спалахів коронавірусу в Китаї

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) щодо спалахів коронавірусу в Китаї наразі не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі. Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано.

Укрпошта стежить за ситуацією і перебуває на постійному зв'язку із Міністерством охорони здоров‘я в Україні та партнерами в Китаї.

Відповідно до норм Всесвітнього поштового союзу та ВООЗ у офіційних призначених поштових операторів-партнерів Укрпошти всі відправлення проходять сувору перевірку, рентген-догляд, заборонені чи небезпечні речі не приймаються та не відправляються за кордон.

Просимо довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності, - йдеться в офіційному повідомленні