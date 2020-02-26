В Украине собираются отменить двойную комиссию при оплате коммунальных услуг

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В Украине планируют отменить двойную комиссию при оплате коммунальных платежек. Соответствующее предложение изложено в поданном в Верховную Раду законопроекте №3088 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей оплаты банковских услуг по приему и перечислению средств за жилищно-коммунальные услуги".

По словам соавтора проекта закона, нардепа Анны Пуртовой, сегодня при оплате коммунальных услуг украинцы платят двойную комиссию, передает NNS со ссылкой на ubr.ua.

"При расчете за жилищно-коммунальные услуги мы дополнительно платим комиссионное вознаграждение за услуги банка. Размер такой комиссии зависит от банка", - написала Пуртова на своей странице в Facebook. При этом, отметила она, комиссия за прием и перечисление платежей уже заложена в тариф поставщика коммунальных услуг.

Поданным законопроектом предлагается:

отменить двойное взимание комиссионного вознаграждения за жилищно-коммунальные услуги с потребителей таких услуг;

запретить банкам и другим учреждениям самостоятельно устанавливать размер комиссионного вознаграждения;

установить для банков и других учреждений комиссию в 1% от общей суммы оплаты за коммунальные платежи.

Помимо этого, говорит Пуртова, нардепы подали запрос премьер-министру Алексею Гончаруку относительно немедленного пересмотра тарифов на транспортировку природного газа и внедрения расчета за его транспортировку в соответствии с фактическим его потреблением.