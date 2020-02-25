Украинцам обещают уменьшить налоги: подробности

Завантажте мобільний додаток сайту

В Украине собираются снизить ставку налога. Так, на данный момент налог составляет 19,5 процентов. Насколько собираются уменьшить процент налогов, NNS узнал от журналистов издания «Обозреватель».

Ставка НДФЛ - 18 процентов и налог "на армию" составляет 1,5 процента. Так, в Минфине пообещали пересмотреть налог и снизить его с 18,5 до 15-ти процентов. Такой шаг планируют предпринять для того, чтобы улучшить бизнес-климат, вследствие чего работодатель сможет поднять сотрудникам зарплату на разницу в налоге. Так, для простых украинцев это будет выглядеть следующим образом: работник, получая заработную плату "грязными" в размере 20-ти тысяч гривен должен оплатить с нее налог, который составит 8,3 тысячи гривен.

Если ставка налога снизится до 15 процентов, то сумма налога с зарплаты в 20 тысяч составит уже 7,4 тысячи. Работодатель сэкономит 900 гривен, на которые он сможет поднять сотруднику ставку заработной платы. Если рассмотреть другой пример, то человек, сдающий квартиру в аренду официально за 10 тысяч гривен должен оплатить налог в размере 1,9 тысяч. Если налоговая ставка будет снижена, то владелец будет отдавать только 1,5 тысячи.