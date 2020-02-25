Повышение пенсий оказалось под большим вопросом

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Как известно, в 2020 году в Украине должны сделать перерасчет пенсий. Выплаты пенсионерам должны будут немного повысится. Однако, даже незначительное повышение под большим вопросом, так как новый Кабмин Алексея Гончарука никакой команды ПФУ не давал.

Также, NNS стало известно от украинского издания OBOZREVATEL, что кабинет министров все еще не предоставил Пенсионному фонду нормативно-правовые акты, без которых нельзя провести осовременивание.

В прошлом году перерасчет пенсий прошел в марте. Однако, в этом году правительство не прописало в законе четких сроков.

В 2019 году при перерасчете в среднем пенсионеры получили прибавку 255 гривен. Каждую пенсию повысили индивидуально.

Известно, что с 1 марта повысят пенсии отдельным категориям граждан. На индексацию могут рассчитывать те, кому пенсия была назначена по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца или по выслуге лет.

Не пересчитают пенсии госслужащим, научным работникам, помощникам народных депутатов, тем, кто получает максимальные пенсии, получающим специальные пенсии или пожизненное содержание.

Стоит отметить, что перерасчет для каждого гражданина будет осуществляться по-разному. Сообщается, что чем больше зарабатывали и дольше работали, тем выше будет пенсия. Идея состоит в том, чтобы повышать размер средней зарплаты, которая учитывается в формуле расчета пенсий.

Однако первый показатель (заработная плата) ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что "старые" пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а "новые", которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.

Именно поэтому было принято решение ежегодно уровень средней зарплаты за три года в формуле повышать на коэффициент. Этот коэффициент считается как сумма 50% инфляции за прошлый год и средней динамики роста зарплат за прошедшие три года. В среднем это от 8 до 12%.