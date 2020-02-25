Оновлені 200 гривень вже введені в обіг

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Національний банк України відсьогодні ввів в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень зразка 2019 року, які поступово замінять в обігу банкноти старого зразка. Про це NNS дізналася з повідомлення УНІАН, яка посилається на пресслужбу НБУ.

Згідно з даними на сайті НБУ, дизайн нової банкноти практично ідентичний дизайну банкноти аналогічного номіналу зразка 2007 року.

«Оновлена банкнота номіналом 200 гривень тепер є дійсним платіжним засобом на території України, нею можна вільно розплатитися в торговельній мережі чи здійснювати операції в банках. Відсьогодні банки можуть отримувати оновлені банкноти номіналом 200 гривень у Національному банку і видавати їх своїм клієнтам», — повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Холод.

Згідно з повідомленням Національного банку, для початку введено в обіг близько п'яти мільйонів оновлених 200-гривневих банкнот, зокрема, перша партія вже розподілена між підрозділами регулятора в регіонах.

НБУ також роз'яснив, що українцям не потрібно обмінювати банкноти номіналом 200 гривень старого зразка на нові, бо ними можна розраховуватися необмежений період часу одночасно з оновленими банкнотами.

Також повідомляється, що, крім оновленого дизайну, НБУ суттєво посилив захист нової банкноти номіналом 200 гривень.

«Тепер ця банкнота має декілька нових сучасних елементів захисту, що значно мінімізує можливість її підробки», — наводяться в повідомленні слова директора департаменту грошового обігу Нацбанку Віктора Зайвенка.

Згідно з даними на сайті, на лицьовому боці банкноти зображений портрет Лесі Українки, на зворотному — в'їзна вежа Луцького замку. Розмір банкноти — 75 на 148 мм.

Довідково. На сьогодні законними засобами платежу в Україні є купюри національної валюти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 і 1 тисяча гривень, монети номіналом 10, 25, 50 копійок, а також 1, 2 і 5 гривень.





