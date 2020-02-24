В Україні вводять в обіг оновлену купюру

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні з завтрашнього дня, 25 лютого, вводять в обіг оновлену купюру номіналом 200 гривень. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

Згідно отриманої NNS інформації, ддизайн нової банкноти практично ідентичний дизайну банкноти зразка 2007 року.

Національний банк NNS завтра, 25 лютого, вводить в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень зразка 2019 року. Читайте також ЄЦБ назвавши банкноти євро, які підробляють найчастіше Згідно з даними на сайті НБУ, дизайн нової банкноти практично ідентичний дизайну банкноти аналогічного номіналу зразка 2007 року. Зокрема, на лицьовому боці банкноти зображено портрет Лесі Українки, на зворотному – в'їзна вежа Луцького замку. Розмір банкноти - 75 на 148 мм.

Довідка. У даний час законними засобами платежу в Україні є купюри національної валюти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 і 1 тисяча гривень, монети номіналом 10, 25, 50 копійок, а також 1, 2 і 5 гривень.