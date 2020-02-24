Как безопасно хранить деньги в банке

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В случае банкротства банка украинцы, которые хранят в нем деньги, могут получить не более 200 тыс. грн. Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на странице в Facebook объяснил, как обезопасить средства в финучреждениях.

"Помните, одному лицу в одном банке возмещается сумма по вкладам вместе с процентами, но в пределах предельной суммы возмещения (200 тыс. грн)", – говорится в сообщении фонда, передаетNNS со ссылкой на ubr.ua.

Два правила для безопасного хранения средств: