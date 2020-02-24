Как безопасно хранить деньги в банке

- 24 лют. 2020
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В случае банкротства банка украинцы, которые хранят в нем деньги, могут получить не более 200 тыс. грн. Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на странице в Facebook объяснил, как обезопасить средства в финучреждениях.
"Помните, одному лицу в одном банке возмещается сумма по вкладам вместе с процентами, но в пределах предельной суммы возмещения (200 тыс. грн)", – говорится в сообщении фонда, передаетNNS со ссылкой на ubr.ua.
Два правила для безопасного хранения средств:
- Если в банке-банкроте вкладчик имел несколько счетов, средства, которые были на них, вместе с процентами суммируются и возмещаются в пределах гарантированной суммы (не более 200 тыс. грн на одного человека).
- Если лицо имеет вклады в нескольких банках, то в случае банкротства банков ФГВФЛ возместит средства в пределах гарантированной суммы в каждом из них.
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