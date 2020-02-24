З 1 березня в Україні зростуть пенсії: у кого і на скільки

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З 1 березня українських пенсіонерів чекає чергове підвищення пенсій – це буде вже друга за рахунком їх автоматична індексація. У Міністерстві соціальної політики вже роз'яснили: додадуть не всім, але більшості з 11,3 млн нинішніх пенсіонерів. Про це NNS повідомляє з посиланням на kurs.com.ua.

У березні 2019 року надбавку отримають близько 10,3 млн пенсіонерів.

Кому проіндексують пенсії

За інформацією Мінсоцполітики, на індексацію пенсій можуть розраховувати пенсіонери, яким пенсії були призначені:

За віком – 8,6 млн осіб (75,4%);

По інвалідності – 1,4 млн осіб (12,8%);

По втраті годувальника – 0,63 млн осіб (5,7%);

За вислугою років (медпрацівники, вчителі, які мають не менше 30 років стажу роботи за фахом) – 0,619 млн осіб (5,4%).

В цю статистику входять і пенсіонери, які отримують пенсії не за законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" №1058, а за іншими нормами пенсійного законодавства (див. нижче). Але їм пенсії проіндексовані не будуть.

Кому не будуть проіндексовані пенсії

Не перерахують пенсії:

держслужбовцям;

науковим працівникам;

помічникам народних депутатів;

особам, які отримують максимальні пенсії (на сьогодні – 16380 грн),

особам, які отримують спеціальні пенсії або довічне утримання (судді і прокурори, в тому числі судді – 3,3 тис. осіб)

особам, які отримують соціальні пенсії, тобто не мають трудового стажу для призначення навіть мінімальної пенсії (на сьогодні 1644 грн). За даними Пенсійного фонду, таких людей 0,7% або 51 тис. осіб. При цьому чимало пенсіонерів, які отримують пенсії понад 10 тисяч гривень.

У той же час в законі є застереження: якщо виявиться, що після індексації пенсія держслужбовця, науковця і так далі буде менше, ніж така ж "трудова" за віком, її автоматично перерахують. Але пенсіонер має право в будь-який час повернутися на раніше отримувану пенсію.

Також не можуть розраховувати на індексацію одержувачі трудових пенсій, яким вони були призначені до 2019 і 2020 році, і працюючі пенсіонери усіх категорій. Для останніх автоматичний перерахунок в індивідуальному порядку буде з 1 квітня 2020 року. Але за умови, що вони пропрацювали офіційно не менше двох років після призначення пенсії.

У Пенсійному фонді підрахували: працюючих пенсіонерів у нас 2,6 млн осіб, або 23%. З урахуванням інших категорій пенсіонерів, яким індексація за законом не передбачена, оціночно не буде підвищення пенсій приблизно у 3,5 млн осіб (близько 30%).

На скільки можуть підвищити пенсії

Відповідно до закону №1058, пенсії індексуються на 50% зростання середньої зарплати торік порівняно з позаминулим роком плюс 50% інфляції в минулому році. У даному випадку береться зростання середньої зарплати в 2019 році порівняно з 2018 роком та інфляція за 2019 рік. За даними Держслужби статистики, середньорічна зарплата (січень-грудень) в 2019 році зросла на 18,8% порівняно з 2018 роком. Інфляція за рік в 2019 році склала 4,1%. Тому очікуване зростання пенсій може бути 18,8+4,1=22,9:2 = 11,45. З урахуванням округлення отримуємо 11%.

У кого навіть після індексації пенсія більше не стане

Може статися, що після індексації пенсія не збільшиться, такі приклади були рік тому. Як роз'яснили у Пенсійному фонді, все залежить від терміну призначення пенсії і ще від ряду факторів. В першу чергу, від такого важливого фактору, як зменшення з 1 жовтня 2017 року величини оцінки одного року страхового стажу з 1,35% до 1,0%. Тому розрахунковий розмір пенсії з 1 жовтня 2017 року у окремих пенсіонерів, зокрема, яким пенсії призначені в 2015-2017 роках, зменшився, але ці пенсії продовжували виплачувати і далі в раніше призначеному розмірі. Крім того, багатьом пенсіонерам здійснюється доплата з Пенсійного фонду до прожиткового мінімуму. У результаті може так вийти, що сума самої пенсії збільшиться, а сума доплати до неї зменшиться. Але для пенсіонера в результаті нічого не зміниться.

Кому скільки додадуть

За даними Пенсійного фонду, середня пенсія за віком становить 3064 грн. З урахуванням індексації у 11% вона зросте до 3370 грн (+306 грн). А ось як можуть збільшитися інші середні пенсії:

по інвалідності – нині 2641 грн, буде 2905 грн (+264 грн);

по втраті годувальника – зараз 2916 грн, буде 3207 грн (+291 грн);

за вислугою років – зараз 4500 грн, буде 4950 (+450 грн).

Експерт: в хлібинах хліба пенсія не збільшиться

Економісти позитивно оцінюють майбутню індексацію пенсій, але відзначають, що вона не набагато покращить життя пенсіонерів.

"У 2020 році прогнозований Кабміном і НБУ зростання цін складе 5%, а індексація пенсій буде вдвічі більшою. Це, начебто, добре, – аналізує член Економічного дискусійного клубу (ЭДК) Олег Пендзин. – Але якщо врахувати, що найбільш затребувані речі для пенсіонерів – це їжа і ліки -дорожчають в рік на 10% і більше, то це мало. Звичайно, навіть така індексація краще, ніж ніякої. Але, за прогнозами ЭДК, наприклад, хліб подорожчає в 2020 році на 11%, що й проіндексують пенсії. Тобто в хлібинах хліба середня пенсія після індексації не збільшиться".