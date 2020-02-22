Украинцам выдадут по 4 тысячи гривен: кому полагается

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В Кабмине приняли решение о материальной поддержке граждан Украины преклонного возраста, которые являются ветеранами Второй мировой войны и жертвами нацистов. Получателями государственной выплаты станут 1 миллион украинцев.

Об этом сообщает телеграм-канал Прем’єр Гончарук.

В Кабинете министров Украины анонсировали выплату финансовой помощи украинским гражданам, которые имеют статус ветеранов Второй мировой войны, а также жертвам преследования нацистами. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщает о том, что получателями социальной выплаты от государства станут 1 миллион граждан преклонного возраста. При этом на оказание материальной помощи в правительстве выделили 1 миллиард 354 миллиона гривен. Размер помощи для каждого украинца будет разным и составит от 570 до 4120 гривен в одни руки.

Алексей Гончарук говорит о том, что государственная помощь ветеранам и жертвам нацистов в 2020 году превышает прошлую выплату, оказанную государством в 2019 году, примерно на 7%. Стоит отметить, что прошлогодняя максимальная государственная выплата составила 3 850 гривен на одного человека.

Кроме того, в сообщении премьер-министра идет также речь о том, что было принято решение о предоставлении статуса участника боевых действий тем лицам, которые принимали непосредственное участие в Антитеррористической операции в качестве добровольцев. Это решение было принято в связи с тем, что все члены добровольных формирований могли доказать свое участие в боевых действиях только перед судом. Таким образом, правительство решило также и проблему того, что добровольцы не имели никаких социальных гарантий и льгот.