Депозити на рахунки новонароджених від держави: деталі законопроекту

- 21 лют. 2020
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У парламенті України зареєстрували законопроєкт, яким пропонують відкривати депозит на ім’я кожного новонародженого українця. Про це NNS повідомляє з посиланням на finance.ua.
Згідно отриманої NNS інформації, про це йдеться в проекті закону від 24.01.2020 р. N 2801 “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо запровадження державної допомоги дитині на майбутнє”.
Сума депозиту – 50 тис. грн.
Мета ініціативи – надання матеріальної, психологічної підтримки молодим сім’ям (в довгостроковій перспективі – також молодим громадянам, які вступають в доросле життя), формування впевненості у громадянах, що держава дбає про них та прагне надати підтримку на всіх етапах життя, а також підтримка та стимулювання народжуваності в Україні.
Що пропонують автори законопроекту:
Відкривати на ім’я новонароджених українців депозитні рахунки у тому банку, який оберуть батьки чи офіційні опікуни дитини.
На ці рахунки держава переказуватиме по 50 тис. грн.
Кошти можна використати достроково – до 18 років:
- у разі, якщо дитина тяжко захворіла, а грошей на лікування у батьків немає;
- якщо дитина втратила житло внаслідок стихійного лиха чи інших обставин,
- на отримання вищої освіти (якщо сума вкладу покриває не менше половини вартості всього навчання).
Пропонують дозволити вкладати накопичені на депозиті кошти в інвестиційні та страхові фонди.
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