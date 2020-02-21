Депозити на рахунки новонароджених від держави: деталі законопроекту

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У парламенті України зареєстрували законопроєкт, яким пропонують відкривати депозит на ім’я кожного новонародженого українця. Про це NNS повідомляє з посиланням на finance.ua.

Згідно отриманої NNS інформації, про це йдеться в проекті закону від 24.01.2020 р. N 2801 “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо запровадження державної допомоги дитині на майбутнє”.

Сума депозиту – 50 тис. грн.

Мета ініціативи – надання матеріальної, психологічної підтримки молодим сім’ям (в довгостроковій перспективі – також молодим громадянам, які вступають в доросле життя), формування впевненості у громадянах, що держава дбає про них та прагне надати підтримку на всіх етапах життя, а також підтримка та стимулювання народжуваності в Україні.

Що пропонують автори законопроекту:

Відкривати на ім’я новонароджених українців депозитні рахунки у тому банку, який оберуть батьки чи офіційні опікуни дитини.

На ці рахунки держава переказуватиме по 50 тис. грн.

Кошти можна використати достроково – до 18 років:

у разі, якщо дитина тяжко захворіла, а грошей на лікування у батьків немає;

якщо дитина втратила житло внаслідок стихійного лиха чи інших обставин,

на отримання вищої освіти (якщо сума вкладу покриває не менше половини вартості всього навчання).

Пропонують дозволити вкладати накопичені на депозиті кошти в інвестиційні та страхові фонди.