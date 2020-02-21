4G по всій Україні: мобільним операторам дозволили отримати нові ліцензії

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Три мобільних оператора, Vodafone Україна, Київстар та lifecell, отримали дозвіл на дострокове впровадження технології 4G в діапазоні частот нижче 1 ГГц від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Про це повідомляє журналіст НВ Бізнес, інформує NNS.

Відповідне рішення телеком-регулятор прийняв на засіданні в п’ятницю, 21 лютого. Комісія прийняла рішення видати мобільним операторам ліцензії на 4G в так званому низькому спектрі.

Ліцензії почнуть діяти з першого липня і розраховані на термін від 5 до 20 років. Впровадження технології почнеться з вересня цього року. Дата повного освоєння спектра мобільними операторами — листопад 2024 року.

Згідно з рішенням НКРЗІ, мобільний оператор Vodafone Україна отримав від регулятора дозвіл на дострокову зміну радіотехнології GSM-900 на радіотехнологію IMT в смугах радіочастот 900−905 МГц / 945−950 МГц. Ліцензія для дострокового впровадження радіотехнології буде видана терміном на 15 років (до 1 липня 2035 року). Загальна ширина смуги радіочастот — 250 МГц.

Мобільний оператор Київстар отримав від регулятора дозвіл на дострокову зміну радіотехнології GSM-900 та e-GSM на радіотехнологію IMT в смугах радіочастот 888,8−895МГц / 933,8−940 МГц. Ліцензія для дострокового впровадження радіотехнології буде видана терміном на 20 років (до 1 липня 2040 року). Загальна ширина смуги радіочастот — 310 МГц.

lifecell отримав від регулятора дозвіл на дострокову зміну радіотехнології GSM-900 на радіотехнологію IMT в смугах радіочастот 895−900 МГц / 940−945 МГц. Ліцензія для дострокового впровадження радіотехнології буде видана терміном на 5 років (до 1 липня 2025 року). Загальна ширина смуги — 250 МГц.

Протягом дня мобільні оператори отримають рахунки від НКРЗІ на оплату ліцензій. Після оплати ліцензій мобільні оператори отримають вже самі ліцензії. За прогнозами, це станеться вже наступного тижня.

Згідно з раніше неодноразово озвученим планом, оператори зобов’язані забезпечити мобільний зв’язок четвертого покоління протягом 24 місяців в кожному населеному пункті з населенням понад 2000 чоловік при покритті не менше 90% населення України; протягом 30 місяців — на міжнародних автомобільних дорогах; протягом 48 місяців — на національних автомобільних дорогах. Згідно Орієнтовного плану (дорожньої карти виконання заходів рефармінгу) для впровадження технології 4G в діапазоні 700−900 МГц., оператори телекомунікацій з початку дії нових ліцензій зобов’язані забезпечити можливість отримання послуг з використанням LTE-900 на середній швидкості передачі даних не менше 2 Мбіт/с і дотриманням інших показників якості в такі строки в таких регіонах: в липні цього року — Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Волинська області; в серпні - Тернопільська, Рівненська, Чернівецька, Хмельницька області; у вересні - Житомирська, Вінницька, Одеська, Київська області; в жовтні - Черкаська, Полтавська, Чернігівська, Миколаївська області; в листопаді - Сумська, Кіровоградська, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська області; в грудні - Запорізька, Донецька та Луганська області.

За підрахунками самих мобільних операторів, покриття України мобільним зв’язком четвертого покоління в діапазоні 900 МГц буде коштувати їм від 3 до 5 млрд гривень кожному.