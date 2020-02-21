Банкиры рассказали, как будут замораживать деньги на счетах украинцев

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Минюст и украинские банки тестируют новую систему автоматической блокировки счетов физических и юридических лиц. Скоро новый механизм станет обязательным не только для банков, но и для других финучреждений.

NNS узнал от журналистов UBR.ua о том, как и за что будут блокировать счета клиентов банков. Подробности рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

НАБУ осуществляет работу по консолидации предложений и замечаний банков к Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП) для дальнейшего взаимодействия с Минюстом и разработчиками механизма ГП "Национальные информационные системы" (НАИС).

Как сейчас обстоят дела с взысканием по исполнительным производствам? Поможет ли новая автоматизированная система улучшить ситуацию с должниками?

Для лучшего понимания предыстории этого вопроса, предлагаю вернуться на несколько лет назад.

До 2016 года уровень исполнения решений в Украине был критически низким – реально выполнялось только около 3% решений (официальная статистика была выше, но она учитывала и закрытые производства).

После реформы исполнительного производства и внедрения института частных исполнителей – показатель выполненных решений улучшился (2018 год - около 18%), но и этот результат оставался далеким от того, чтобы утверждать, что в Украине система правосудия и выполнения решений работает надлежащим образом.

3 июля 2018 года парламент принял закон (№ 2475-VIII), которым были внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов, в т.ч. и закон "О банках и банковской деятельности", в части оперативного обмена информацией между банками и исполнителями о счетах должника. Речь шла, прежде всего, о должниках по алиментах.