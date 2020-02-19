Новая налоговая реформа коснется каждого. Новые налоги и ставки

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Украинцы будут платить меньше налогов со своих доходов, но раскошелятся за недвижимость и дорогие автомобили. Кабинет министров, Государственная налоговая служба и "Слуга народа" разрабатывают налоговую реформу.

Часть ставок снизят, другие же наоборот – повысят. Собеседники во властных кабинетах говорят: покамест реформа только разрабатывается, но уже до 1 апреля должны быть первые публичные предложения.



В разных ветвях власти озвучиваются идеи снизить НДФЛ (налог на доходы физлиц) с фактически 19,5 до 15%. Подробнее о том, кто и как хочет пересмотреть налоги в Украине.



Что предлагают

НДФЛ снизить с 19,5 до 15%;

отменить налог на прибыль;

повысить налог на недвижимость;

повысить экологический налог;

отменить ЕСВ.

Пока среди всех обещанных новшеств официально чиновники обсуждают только снижение ставки НДФЛ – с 19,5 до 15%.

"Минфин анализирует возможность снижения ставки НДФЛ до 15% (сейчас 18+1,5%). Это один из шагов, которые правительство планирует для улучшения бизнес-климата", – заявили в пресс-службе ведомства.

Что это значит для простых украинцев? Сейчас, например, с "грязной" зарплаты в 20 тыс. грн нужно отдать государству 8,3 тыс. грн. Если налог снизят до 15%, то общая налоговая нагрузка снизится до 7,4 тыс. То есть можно будет "сэкономить" 900 грн. Вопрос в том, отдаст ли эти деньги работодатель своему сотруднику, потратит на создание новых рабочих мест или же оставит в своем кармане.

Другой пример: если вы сдаете в аренду квартиру за 10 тыс. грн и при этом не скрываетесь от налоговой, сейчас приходится отдавать 1,9 тыс., а по новым правилам – 1,5 тыс.



К чему это приведет:

работодатели смогут сэкономить на отчислениях с заработных плат;

украинцы, которые имеют дополнительный "белый" заработок, смогут сэкономить;

поступления в бюджет сократятся;

работодатели получат возможность открывать новые рабочие места.

Главный вопрос "с новым НДФЛ", рассказывает финансовый аналитик Владимир Мазуренко– удастся ли покрыть "дыру" из-за более низких сборов. Например, в 2019-м бюджет Украины получил 109 млрд грн НДФЛ. А это 11% от всех поступлений.



Как подсчитал Мазуренко, если сами доходы не вырастут (а это как минимум первый год), поступления могут сократиться до 83 млрд. Удастся ли компенсировать "дыру" в 23 млрд повышением других налогов – большой вопрос.

"Я бы хотел обратить внимание и на другой аспект. Во многих странах НДФЛ ниже, но там и меньше уровень теневой занятости. Там люди подают налоговые декларации, а у нас это нормально – прятать доход. Если мы снижаем налоги, параллельно нужно вводить контроль. Только так можно чего-либо добиться", – рассказывает Мазуренко.

"Если мы снижаем налоги, параллельно нужно вводить контроль. Только так можно чего-либо добиться", – рассказывает Мазуренко.

Украинцы действительно не привыкли отчитываться о своих доходах. Совсем недавно в СМИ просочилась "утка" о том, что налоговая якобы будет взимать новый налог с пополнения банковских карточек. На самом деле речь идет только о том, что на каждую заработанную тысячу нужно заплатить подоходный налог.

Во многих странах ЕС банки проверяют, откуда клиент взял деньги для того, чтобы пополнить свой счет. И если окажется, что это "теневые" средства, придется отвечать перед законом. У нас же никто никого не проверяет и слухи о том, что такие проверки начнутся, вызывают общественный резонанс.

"Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться все средства, которые поступают на частные карты, не соответствует действительности. Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством", – заявили в Государственной налоговой службой.

Кстати, украинцы, согласно закону, должны платить (без учета 1,5% военного сбора):

18% – доход, заработная плата;

5% – проценты по акциям или дивиденды от корпоративных прав (от украинских компаний);

9% – проценты или дивиденды от иностранных компаний;

5% – продажа второго объекта недвижимости за год.

Закон обязывает самостоятельно заполнять декларацию в налоговой. Например, в январе свои доходы показали 384 миллионера. Самый богатый из них за 2019-й задекларировал 200 млн грн, которые достались ему по наследству. Разумеется, с этого дохода пришлось заплатить НДФЛ.

Налог хотят разделить: больше получаешь – больше платишь



Так называемая прогрессивная шкала НДФЛ (налог на доходы физлиц) действует в 22 из 28 стран ЕС, и уже вскоре ее могут внедрить и в Украине. Соответствующие нововведения описаны в законопроекте "О внесении изменений в ст. 167 Налогового кодекса". Автор – нардеп от монобольшинства Александр Дубинский.



Почти в половине стран ЕС максимальная ставка налога – более 40%, а в 4 странах ставка налога равна или превышает 50%. У нас же все платят 18%. И с миллиона, и с пяти тысяч гривен. По новым же правилам будет действовать шкала: от 18 до 54%. Подробнее можно узнать, ознакомившись с инфографикой.

Зачем Украине налоговая реформа?

И премьер-министр Алексей Гончарук, и профильные министры уже неоднократно заявляли: в Украине нужно снижать налоги. Мол, тогда бизнес будет создавать рабочие места и развивать предприятия.

К примеру, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предлагает следующее: отменить единый социальный взнос (22% зарплаты, деньги идут в Пенсионный фонд, на страхование на случай инвалидности и т.д.), снизить НДФЛ (18% плюс 1,5% военного сбора, пополняет общую казну и местные бюджеты).

А чтобы бюджет не оказался пуст, вместо этого хотят повысить другие налоги, например, налог на недвижимость. Источники OBOZREVATEL в Кабмине уже рассказывали, что под повышение может попасть также экологический налог, налоги на автомобили. Идея проста: за эксплуатацию ресурсов и роскошь придется платить больше, а за инвестиции и рабочие места – меньше.

"Нужно максимально снизить налоги на труд. А откуда же взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых и на пенсии? Я бы предложил увеличить налоги на активы – недвижимость и др." – заявил Тимофей Милованов.

Получится ли у Кабмина внедрить эффективную налоговую реформу – вопрос времени. Однако уже очевидно – без контроля за уплатой налогов и взносов никакие снижения результата не дадут. Бизнес всегда будет пытаться минимизировать расходы, и если нет жестких штрафов и наказаний за нарушения, часть предпринимателей всегда будет идти по легкому пути.

Более того, несколько лет назад ЕСВ уже снижали почти в два раза. Это привело только к возникновению огромной дыры в бюджете Пенсионного фонда. Работодатели зарплаты не повысили, а сэкономленные деньги оставили в своих карманах.